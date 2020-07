Il Sindaco più amato della Calabria è Ugo Pugliese di Crotone, ma si è dimesso a Dicembre per il coinvolgimento in un’indagine giudiziaria [DETTAGLI]

6 Luglio 2020 13:06

Calabria: Ugo Pugliese si è dimesso perché coinvolto in una inchiesta giudiziaria

E’ Ugo Pugliese, ormai ex dopo le sue dimissioni perche’ coinvolto in una inchiesta giudiziaria, il sindaco calabrese con il piu’ alto gradimento (54,7%) secondo quanto riporta l’indagine Governance Poll 2020 sui primi cittadini di 105 citta’ capoluogo di provincia realizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedi’ dalla Noto Sondaggi. Pugliese, in 44/ma posizione, ha ottenuto, rispetto alla precedente rilevazione, un + 1.7% ed e’ l’unico primo cittadino dei cinque capoluoghi di provincia calabresi ad ottenere un segno positivo. A seguire, al 51/mo posto, c’e’ il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo che perde quasi 11 punti. Al 66/mo posto (-6,6) si piazza Mario Occhiuto, con un gradimento pari al 52,4) che guida il comune di Cosenza mentre l’unica donna, Maria Limardo, prima cittadina di Vibo Valentia, si ferma a 51,9 perdendo 7,6 punti. In coda, alla 101/ma posizione il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’ che ottiene 42,1% lasciando per strada quasi 19 punti (18,9).