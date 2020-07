Sicula Leonzio, Grieco: “se noi abbiamo dovuto disputare i playout, nemmeno la Reggina doveva essere promossa”

1 Luglio 2020 11:25

L’allenatore della Sicula Leonzio solleva una polemica e tira in ballo la Reggina: “abbiamo visto queste decisioni come un’ingiustizia”

Vito Grieco, allenatore della Sicula Leonzio, al termine del match che ha visto la vittoria dei suoi contro il Bisceglie, a salvezza dunque raggiunta, ha dichiarato: “quando l’8 giugno abbiamo saputo di dover fare i playout l’abbiamo vissuta come un’ingiustizia. Nel nostro girone non hanno potuto cambiare il regolamento. Ma dirò di più, Gozzano e Rimini non dovevano retrocedere direttamente. Mentre è assurdo che noi e il Picerno con quel margine andiamo a disputare i playout. A questo punto non dovevano promuovere la Reggina. Non voglio far polemica, diamo merito ai nostri ragazzi”.