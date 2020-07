Sicilia: il sindaco di Aci Castello ricorda i concittadini vittime dell’attentato terroristico di Sharm el sheikh del 2005

23 Luglio 2020 16:28

Catania. Il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, ha reso omaggio alle vittime dell’attentato di Sharm el sheikh del 2005 deponendo un mazzo di fiori in piazza

Oggi nel 15° anniversario del sanguinario atto terroristico compiuto in Egitto a Sharm el sheikh, il sindaco Carmelo Scandurra a nome della cittadinanza di Aci Castello ha deposto un mazzo di fiori in piazza vittime del terrorismo internazionale ad Acitrezza per ricordare le giovani vite di concittadini spezzate il 23 luglio 2005.

Il sindaco ha reso omaggio ai 4 giovani che hanno perso la vita: Sebastiano Conti, 34 anni, la moglie di Sebastiano, Daniela Maiorana, 32 anni; il fratello di Sebastiano, Giovanni Conti, 28 anni; la fidanzata di Giovanni, Rita Privitera, 25 anni.

Il Sindaco ha ricordato che conosceva fin da bambini i giovani trezzoti e che la commozione che il tragico evento ha suscitato e il ricordo di loro non lascerà mai la nostra comunità.