Sicilia: Pullata, ‘ok proroga termini scadenza gara gestione Terme Sciacca’

15 Luglio 2020 08:29

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – “Prorogati di due mesi i termini di scadenza dell’avviso di gara per la gestione delle Terme di Sciacca. Una giusta decisione ma vanno rispettati i tempi”. A dirlo è il deputato regionale siciliano Carmelo Pullara. “”La decisione di prorogare di due mesi i termini di scadenza del bando per la gestione delle terme di Sciacca-dichiara Pullara -mi trova pienamente d’accordo. Slittano così da luglio a settembre i termini di scadenza del bando per la gestione e valorizzazione del sito termale di Sciacca”.

“è stato il dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito a comunicarlo al sindaco di Sciacca Francesca Valenti e al liquidatore delle terme S.p.a. – dice -La motivazione , sta nella difficoltà ad accedere ai siti a causa della recente situazione emergenziale dovuta al Covid ma anche per assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati”.

“La proroga va bene -sottolinea Pullara-ma è importante rispettare i tempi. Mi sono interessato in prima persona della vicenda seguendola passo dopo passo e riuscendo ad arrivare alla riapertura del sito termale. Vigilerò affinché vengano rispettati i tempi vista l’importanza che assume la struttura per l’intero territorio”.