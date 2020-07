Sicilia, sulla nave-quarantena Moby Zazà 30 migranti sono positivi al Coronavirus

1 Luglio 2020 15:20

Altri due migranti a bordo della Moby Zaza sono risultati positivi al Coronavirus. I contagiati diventano adesso 30 e sono stati collocati sul ponte 7 del traghetto

Salgono a 30 i migranti risultati positivi al Coronavirus a bordo della nave quarantena “Moby Zazà” in rada Porto Empedocle, dove si trovano circa 200 persone. Ieri l’evacuazione di una donna incinta anche lei positiva al Covid-19 e il trasferimento all’ospedale “Cervello” di Palermo. Ai primi 28 segnalati a bordo, si sono aggiunti un caso certo e un altro dubbio che viene trattato come positivo. I contagiati sono collocati in una ‘zona rossa’ del traghetto, il ponte 7. Altri due casi nei giorni scorsi erano stati trasferiti nel reparto Malattie Infettive del Sant’Elia di Caltanissetta.

Lamorgese: “i migranti sulla Moby Zazà sono sottoposti a tutte le procedure di sicurezza

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso dell’audizione davanti Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen ha chiarito che “il contratto di affitto della nave Moby Zazà” che ospita la quarantena di diversi migranti positivi al coronavirus “è stato prorogato fino a 13 luglio e voglio rassicurare che tutte le persone ospitate a bordo sono state sottoposte a tutte le procedure previste dalle linee guida sul sistema di isolamento protetto come stabilito dal ministero della salute”.