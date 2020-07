Sicilia, grave incidente stradale sulla A19 Palermo-Catania: morta una donna e tre feriti

9 Luglio 2020 17:53

Incidente stradale avvenuto sulla A19 Palermo-Catania: una donna coinvolta nell’incidente è morta sul colpo, mentre il figlio è stato trasportato all’ospedale di Enna

Una donna morta e altre tre persone ferite, è questo il tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi sull’autostrada Palermo-Catania, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta. La donna di 54 anni è morta sul colpo. Secondo quanto appreso da una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto in un primo tempo tra una Lancia Y e una Renault Megan. Dopo l’impatto con l’altra auto la Lancia Y avrebbe invaso la carreggiata opposta schiantandosi prima contro un muro e successivamente contro un tir che transitava al momento. Lo schianto è stato terribile. Due persone, a bordo della Renault, sono state trasportate al Sant’Elia, mentre il figlio della donna, un ragazzo di 34 anni è stato trasferito all’ospedale di Enna, adesso è in gravissime condizioni. Attualmente, sul tratto di strada in cui si è verificato il triste accaduto, c’è il doppio senso di circolazione per un cantiere aperto sulla carreggiata opposta. Gli agenti della Polstrada di Enna stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente e le cause che lo hanno causato. Sul posto sono intervenuti anche il personale dell’Anas e i Vigili del Fuoco.