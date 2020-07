Sicilia, continuano gli sbarchi: arrivati 173 migranti nella notte

28 Luglio 2020 16:00

Sicilia, gli sbarchi continuano senza sosta: decina di piccole imbarcazioni sono state individuate soltanto dalla Guardia costiera

Tre barche, rispettivamente con 106, 13 e 9 migranti a bordo, sono state rintracciate durante la notte, a largo delle coste di Lampedusa, dalle motovedette della Guardia costiera. Le persone sono state sbarcate al molo commerciale e poi trasferite all’hotspot dove attualmente gli ospiti presenti sono arrivati a 872, a fronte di una capienza massima prevista per 95. Questo nonostante siano partite nella notte di due giorni fa le operazioni necessarie allo svuotamento del centro, che potrebbero adesso essere ulteriormente potenziate attraverso mezzi straordinari e l’ausilio dell’esercito.

In tarda mattinata, invece, sette barchini, con un totale di 45 tunisini, sono stati intercettati e bloccati dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia costiera. Tre delle piccole imbarcazioni sono riuscite ad arrivare direttamente sulla terraferma di Lampedusa. Tutti i migranti sono stati portati all’hotspot.

Sono invece 43 i migranti che, ieri sera, sono stati trasportati con il traghetto di linea per Porto Empedocle dall’hotspot di Lampedusa. Il gruppo è già in viaggio per una struttura d’accoglienza di Palermo. La Prefettura di Agrigento, provando ad alleggerire le presenze nell’hotspot, ha pianificato per la tarda mattinata il trasferimento, sempre con la motonave di linea, di altre 200 persone che una volta arrivate, durante la serata, a Porto Empedocle verranno accompagnate con dei pullman verso alcuni centri d’accoglienza fuori dalla Sicilia.