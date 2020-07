Serie B, show del Cosenza ad Empoli. I ‘Lupi’ riaprono il discorso salvezza: sarà un’ultima giornata da brividi

27 Luglio 2020 23:10

Si è conclusa un’altra giornata di Serie B, la trentasettesima del torneo cadetto. Il Cosenza sbanca Empoli e crede fortemente alla salvezza

Risultati Serie B – Anche la trentasettesima e penultima giornata di Serie B è andata in archivio: trionfo del Cosenza ad Empoli, con i calabresi che si tirano fuori momentaneamente dalla zona rossa e ad oggi disputerebbero i playoff. La squadra di Occhiuzzi mette subito le cose in chiaro: al 5′ è l’ex Bittante a portare avanti i ‘Bruzi’. Al 12′ è già 0-2 con il gol di Riviere. Carretta cala il tris, di Baez in contropiede la quarta rete. L’Empoli prova a riaprire i giochi con il gol di La Mantia, ma ancora Riviere mette il suo nome nel tabellino dei marcatori per il 5-1 ospite e la doppietta personale. Il Crotone, già promosso in Serie A, batte il Frosinone con un gol di Gomelt dalla distanza. Le avversarie dirette del Cosenza non convincono, anzi. La Juve Stabia cede in casa alla Cremonese. Il Pescara porta a casa uno striminzito 1-0 contro il già retrocesso Livorno. Il Trapani vince a Perugia e spera ancora in un clamoroso playout. Ultima giornata da brividi con lo scontro diretto tra Cosenza e Juve Stabia che promette scintille. La Cremonese ospita il Pordenone. Il Pescara va a Verona contro il Chievo. Interessante anche lo scontro Venezia-Perugia. Il Trapani riceve il Crotone, che non ha più nulla da chiedere. Di seguito il calendario dell’ultima giornata, i risultati e la classifica.

Risultati Serie B

Lunedì 27 luglio

ore 21

Benevento-Chievo 0-1

Cittadella-Venezia 1-0

Crotone-Frosinone 1-0

Empoli-Cosenza 1-5

Juve Stabia-Cremonese 1-2

Perugia-Trapani 1-2

Pescara-Livorno 1-0

Pisa-Ascoli 1-0

Pordenone-Salernitana 1-1

Spezia-Entella 0-0

Classifica

Benevento 83 Crotone 68 Spezia 58 Pordenone 57 Cittadella 55 Chievo 53 Pisa 53 Frosinone 53 Salernitana 52 Empoli 51 Entella 48 Cremonese 48 Venezia 47 Ascoli 46 Perugia 45 Pescara 45 Cosenza 43 Juve Stabia 41 Trapani 41 Livorno 21

Ultima giornata