Reggina, resta (per ora) il vecchio metodo: niente Var la prossima stagione

30 Luglio 2020 16:38

Attraverso un comunicato ufficiale, diramato dopo l’Assemblea Ordinaria, si è appreso che la Serie B non utilizzerà la tecnologia Var per la stagione 2020/2021: una decisione che interessa anche la Reggina

“La situazione di crisi determinata dal Covid-19 e le conseguenti problematiche logistiche nella ripresa della stagione hanno determinato l’impossibilità di portare avanti, in questi mesi, il training arbitrale attraverso amichevoli e gare off-line. E’ stato dunque stabilito che la formazione della classe arbitrale proseguirà nella prossima stagione, rimanendo fermo l’utilizzo dello strumento tecnologico nelle gare di playoff e playout 2019/20”. Si legge così nel comunicato della Lega Serie B, che oggi si è riunita nell’Assemblea Ordinaria con la presenza di tutti i club. Per il momento dunque nel torneo cadetto si continuerà a fare a meno di uno strumento importante come la tecnologia Var, già utilizzata nella massima serie da due stagioni.

La decisione interessa in modo particolare la Reggina, che è tra le squadre promosse dalla Serie C e si sarebbe trovata per la prima volta di fronte a questa situazione. Per i tifosi amaranto dunque toccherà aspettare altre occasioni, ad oggi sono sicuri che non resteranno col fiato sospeso dopo un gol dubbio. Tutto questo play off o permettendo…