Serie B, Lerda: “Monza, Vicenza e Reggina club blasonati”. E sul Presidente Gallo…

29 Luglio 2020 13:40

“Monza, Vicenza e Reggina sono compagini blasonate e di spessore, con proprietà di valore alle spalle”: è il parere dell’allenatore Franco Lerda

L’allenatore Franco Lerda si è così collegato in diretta con TMW Radio, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto per discutere del prossimo torneo cadetto. L’esperto allenatore conosce molto bene il campionato di Serie B, disputato sulle panchine di Crotone, Torino e Vicenza. Proprio i biancorossi hanno fatto ritorno nella seconda categoria del calcio nazionale, a distanza di tre stagioni. Il tecnico ha così commentato: “I playoff di Lega Pro appena conclusi hanno sancito, anche meritatamente, la promozione della Reggiana. Il Bari aveva fatto una bella cavalcata, ma non ha avuto tempo. Gli emiliani si aggiungono a Monza, Vicenza e Reggina. Parliamo di compagini blasonate e di spessore, con proprietà di valore alle spalle. Non solo Berlusconi, anche il Vicenza ha in Rosso un imprenditore importante a livello mondiale, così come il nuovo patron della Reggina, Luca Gallo, che ha quattrini da investire”.

Franco Lerda ha poi rilasciato delle dichiarazioni sull’esperienza al Crotone, neo promosso in Serie A. “La stagione con me (2009/10, ndr) non fu buona, bensì ottima – ha sottolineato – . Facemmo un campionato importante, anche perché eravamo appena stati promossi dopo che la società veniva da un periodo non felicissimo, e una retrocessione che costò un sacco di quattrini. A Crotone fanno calcio vero, e lo facevano già allora. Ursino, insieme a Gianni Vrenna e suo figlio, sta crescendo molto: c’è una proprietà molto solida, e una società organizzata, in cui ognuno sa cosa deve fare. Beppe Ursino si guarda un sacco di partite e di giocatori durante la settimana, è uno attivo, una persona perbene, equilibrata. Nato e cresciuto a Crotone, una città in cui chi fa il calciatore sta bene, meno difficile da vivere. Nelle difficoltà Ursino sta sempre a fianco dell’allenatore, ogni settimana c’è un incontro con Vrenna e i suoi uomini in cui si mettono i problemi sul tavolo. Si fa calcio vero. L’anno scorso hanno sbagliato, ma si sono subito ripresi: sanno dove andare a toccare”.