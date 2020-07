Serie B, il Crotone sbanca Livorno: la promozione può arrivare già oggi [FOTO]

24 Luglio 2020 20:54

Il Crotone domina sul campo del Livorno, 1-5 il risultato finale. Già oggi si potrebbe festeggiare il salto di categoria

Dominio nella partita oggi valida per il campionato di Serie B, il Crotone sbanca il campo del Livorno e per la promozione, ormai, è solo questione di tempo. Partenza a sorpresa dei padroni di casa che passano in vantaggio con Trovato dopo appena 12 minuti. Poi non c’è più partita, i calabresi ribaltano il match e mettono in rete ben 5 palloni. Nel primo tempo in gol Zanellato, Simy e Gerbo, nella ripresa Molina, ancora Simy su calcio di rigore. Finisce con il risultato di 1-5.

La promozione potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, tutto dipenderà dal risultato dello Spezia, chiamato dalla difficile trasferta contro la Cremonese. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del match.