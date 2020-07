Serie B, il Cosenza crede nell’impresa salvezza. Occhiuzzi: “l’ultimo gradino è il più difficile da scalare”

28 Luglio 2020 11:49

Serie B, la vittoria contro l’Empoli ha permesso al Cosenza di posizionarsi al quartultimo posto in classifica: le sensazione in casa rossoblu al termine del match

Quarta vittoria consecutiva ed entusiasmo che cresce sempre più. Ci crede adesso il Cosenza a quello che, prima dello stop a causa dell’emergenza Coronavirus, non sembrava essere un obiettivo facile da raggiungere. Invece la squadra del tecnico Roberto Occhiuzzi ha avuto la capacità di reagire mentalmente e collezionare una serie di risultati utili consecutivi che l’hanno portato momentaneamente al quartultimo posto in classifica e quindi a giocarsi la permanenza in Serie B tramite i playout. Al termine del match, ai microfoni del sito ufficiale del club silano, è intervenuto proprio l’allenatore per spiegare quali sono le sensazioni all’interno dello spogliatoio: “l’ultimo gradino è il più difficile da scalare, i ragazzi stanno facendo di tutto sia dal punto di vista fisico che mentale. Dobbiamo rimanere vicino ai ragazzi, stanno facendo qualcosa di grande. E’ necessario stringerci ancor di più intorno a loro. Questa è una squadra forte e con qualità, devo sfruttare le loro caratteristiche. Per me è una fortuna allenarli. Non ho nient’altro da aggiungere. Si viene al campo a lavorare. Io faccio fatica a tener fuori chi non gioca, perché tutti si allenano con grande impegno”. L’ultimo incontro si disputerà in casa contro la Juve Stabia e sarà un vero e proprio pareggio, ma il Cosenza adesso è pronto all’impresa.