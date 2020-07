Serie B, il Cosenza crede alla salvezza diretta. 90 minuti decisivi: le partite dell’ultima giornata

28 Luglio 2020 00:10

Saranno 90 minuti di fuoco in Serie B. Il Cosenza crede alla salvezza diretta e affronterà la Juve Stabia: l’ultima giornata del torneo cadetto

La penultima giornata di Serie B non ha regalato alcun verdetto ma ha rimandato il tutto agli ultimi 90 minuti. Sarà una giornata di fuoco quella di venerdì. Si infiamma la corsa salvezza. Giocheranno sicuramente in Serie B anche nella prossima stagione Entella e Cremonese, per il resto nessuno può dirsi tranquillo. Venezia ed Ascoli partono leggermente favorite visto il miglior piazzamento in classifica. Il Perugia si è suicidato negli ultimi minuti con il Trapani. Il Pescara ha ottenuto tre punti con una prestazione non certo esaltante contro il Livorno già retrocesso, ma rischia. Ottima prova del Cosenza, trionfante ad Empoli, che si è rilanciato nelle ultime settimane ed ambisce addirittura ad una salvezza diretta, impossibile solo a pensarla qualche partita fa. L’ultima giornata vedrà infatti di fronte i ‘Lupi’ e la Juve Stabia, sconfitta in casa dalla Cremonese e con pochissime speranze, affidate proprio ad un successo esterno al ‘San Vito-Gigi Marulla’. Anche il Trapani sembra ormai spacciato, nonostante la vittoria ottenuta a Perugia in extremis. In basso l’ultima giornata, che propone gli scontri diretti Venezia-Perugia e Cosenza-Juve Stabia e tante altre gare interessanti. Prepariamoci ad assistere a 90′ di fuoco, con piazzamenti che potrebbero rimescolarsi ad ogni gol.

Classifica

Benevento 83 Crotone 68 Spezia 58 Pordenone 57 Cittadella 55 Chievo 53 Pisa 53 Frosinone 53 Salernitana 52 Empoli 51 Entella 48 Cremonese 48 Venezia 47 Ascoli 46 Perugia 45 Pescara 45 Cosenza 43 Juve Stabia 41 Trapani 41 Livorno 21

Ultima giornata