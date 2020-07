Serie B, 38ª giornata: Cosenza-Juve Stabia è come uno spareggio, il programma completo e info su diretta Tv e Streaming

31 Luglio 2020 16:25

Serie B, 38ª e ultima giornata della regual season: le sfide in programma questa sera, info su orario e diretta Tv in chiaro, su Dazn o Streaming

La Serie B completerà la regular season 2019/2020 fra poche ore. Si gioca oggi, venerdì 31 luglio, l’ultima giornata di campionato, con dieci partite tutte in contemporanea. Le gare sono in programma in live Streaming su Dazn, mentre Frosinone-Pisa sarà trasmessa in diretta Tv (in chiaro) sui canali Rai Sport. Tra gli incontri spicca sicuramente Cosenza-Juve Stabia, vera e propria battaglia per la salvezza. Tante le sfide in ottica play off tra cui Salernitana-Spezia. Di seguito il programma completo con gli orari e le info per seguire la diretta:

Ascoli-Benevento venerdì 31 luglio ore 21 – live streaming DAZN

Chievo-Pescara venerdì 31 luglio ore 21 – live streaming DAZN

Cosenza-Juve Stabia venerdì 31 luglio ore 21 – live streaming DAZN

Cremonese-Pordenone venerdì 31 luglio ore 21 – live streaming DAZN

Frosinone-Pisa venerdì 31 luglio ore 21 – diretta TV Rai Sport + e live streaming DAZN

Livorno-Empoli venerdì 31 luglio ore 21 – live streaming DAZN

Salernitana-Spezia venerdì 31 luglio ore 21 – live streaming DAZN

Trapani-Crotone venerdì 31 luglio ore 21 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Venezia-Perugia venerdì 31 luglio ore 21 – live streaming DAZN

Virtus Entella-Cittadella venerdì 31 luglio ore 21 – live streaming DAZN

CLASSIFICA SERIE B

Di seguito la classifica completa della Serie B ad una sola partita dal termine del campionato:

Benevento 83

Crotone 68

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo 53

Pisa 53

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Virtus Entella 48

Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani 41 (-2)

Livorno 21