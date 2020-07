La Scuola Regionale dello Sport Calabria organizza l’iniziativa su “Lo sport in tempo di Covid 19: nuovi obblighi e responsabilità del dirigente sportivo”

16 Luglio 2020 10:20

La programmazione della Scuola Regionale dello Sport Calabria si arricchisce di un nuovo appuntamento, lunedì 27 Luglio 2020, alle ore 17:00, attraverso la piattaforma on line microsoft teams. In collaborazione con il DIGIES dell’Università Mediterranea ed il Coordinamento Calabria dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, la SRdS Calabria investe sulla formazione dei dirigenti sportivi approfondendo le normative vigenti su: “Lo sport in tempo di Covid 19: nuovi obblighi e responsabilità del dirigente sportivo”. Il Presidente del C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero crede fermamente nell’importanza degli aggiornamenti in materia, sfruttando al meglio le potenzialità della SRdS Calabria e la gratuità dell’offerta per chi ha voglia di investire nell’arricchimento del proprio bagaglio culturale. Presente all’appuntamento in rete Massimiliano Ferrara – Direttore DIGIES – Roberto Terenzio – Componente del Direttivo Nazionale AIAS – Angela Busacca – docente diritto sportivo DIGIES e coordinatore AIAS Calabria.