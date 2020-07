Scuola: Azzolina in visita a liceo Floridia dove si è diplomata

7 Luglio 2020 07:26

Palermo, 7 lug. (Adnkronos) – La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina oggi sarà nuovamente in Sicilia, in visita istituzionale. La mattina si recherà a Floridia, in provincia di Siracusa, al Liceo ‘Da Vinci’, dove si è diplomata e dove sarà presente in occasione delle prove orali degli Esami di Stato di quest’anno. Subito dopo si sposterà a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove incontrerà i dirigenti scolastici e visiterà l’Istituto comprensivo ‘Portella della Ginestra’, colpito da sette raid vandalici dall’inizio dell’anno scolastico.