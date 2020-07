20 Luglio 2020 10:36

Tasse: oggi la scadenza per 4,5 milioni di contribuenti. Nuovo no del governo a possibili rinvii

Oggi, 20 luglio, è il giorno del pagamento delle tasse per tutti i titolari di partiva Iva, professionisti e imprese. Si deve versare il saldo 2019 e il primo acconto del 2020. In totale oltre 4,5 milioni di contribuenti per un gettito stimato di 8,4 miliardi di euro. Lo slittamento al 30 settembre è stato bocciato dal Governo Conte.