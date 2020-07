Sant’Agata di Militello: consegnato pulmino per il trasporto di persone per servizi assistenziali e finalità sociali

7 Luglio 2020 18:32

È stato consegnato questa mattina ai rappresentanti delle amministrazioni comunali del sub-ambito AOD n°1 del distretto socio sanitario 31, un pulmino concesso in comodato d’uso gratuito per il trasporto di persone per servizi di finalità sociale. La concessione del mezzo, prevista per due anni successivamente rinnovabili, rientra nell’ambito del Progetto di Mobilità Garantita proposto da PMG Italia spa, cui i comuni dell’Area Omogenea Distrettuale n°1 (Sant’Agata Militello – capofila; Acquedolci, Caronia, Frazzanò, Militello Rosmarino, San Fratello) hanno aderito. Il progetto prevede la destinazione del pulmino da 8 posti, omologato anche per ospitare persone con disabilità o limitate capacità motorie, per servizi sociali quali, ad esempio, il trasporto di persone anziane o comunque soggetti bisognosi di assistenza presso centri specialistici e socio assistenziali, nonché per il trasporto di studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di I° grado. La messa in esercizio del mezzo è resa possibile grazie alla partecipazione ed alla straordinaria sensibilità di 43 attività commerciali ed imprenditoriali, ricadenti nei centri interessati, che hanno sponsorizzato l’iniziativa che pertanto non comporta alcun onere a carico dei comuni se non quello della compartecipazione alle spese per il carburante.

Alla consegna, insieme ai rappresentanti di PMI Italia, era presente anche l’arciprete Padre Daniele Collovà, cha ha impartito la benedizione. L’utilizzo del pulmino, affidato al comune di Sant’Agata in qualità di capo fila del distretto, sarà disciplinato secondo modalità e calendario concordati tra le amministrazioni interessate, fatte salve eventuali situazioni di particolare necessità ed urgenza. “Siamo veramente lieti di poter offrire questo importante servizio ai cittadini che ne hanno bisogno, grazie alla sinergia con PMG Italia – ha commentato il sindaco Bruno Mancuso –. Ringraziamo di cuore tutti gli sponsor che con la loro sensibilità hanno reso possibile tale iniziativa”. “La sinergia e la condivisione tra tutti i comuni dell’AOD degli obiettivi del progetto ha fatto sì che si potesse concretizzare questa iniziativa – commenta l’assessore ai servizi sociali Ilaria Pulejo – che riteniamo particolarmente significativa nel quadro dei servizi con finalità sociali che i comuni mettono a disposizione delle proprie comunità ed in particolare dei soggetti che più necessitano di assistenza e supporto. Un ringraziamento va all’ufficio servizi sociali per il lavoro svolto”.