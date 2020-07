1 Luglio 2020 16:02

Sant’Agata di Militello: istituita isola pedonale sul lungomare da villa Falcone e Borsellino a via Milazzo tutti i giorni dalle 19 alle 2

Alla luce della necessità di adottare idonee misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del Covid 19, con particolare riferimento al consistente afflusso di persone nel periodo estivo, l’amministrazione comunale ha deciso di istituire l’isola pedonale nel tratto di lungomare che va dalla stessa villa Falcone e Borsellino sino all’incrocio con via Milazzo, tutti i giorni fino al prossimo 15 settembre dalle ore 19 alle 2 della notte. La scelta è dettata dalla volontà di agevolare la permanenza in sicurezza degli avventori nella zona del lungomare e soprattutto a ridosso di villa Falcone e Borsellino luogo abituale di ritrovo durante le giornate e le serate estive. Resta comunque ferma la necessità di sensibilizzare gli operatori commerciali ed i cittadini sull’obbligo di attenersi costantemente ad una distanza minima tra persone ai fini della prevenzione del rischio contagio, secondo quanto richiesto dai DPCM e dalle Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, ed in particolare alle attività commerciali su suolo pubblico e negli spazi pubblici esterni a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Durante il periodo di vigenza dell’isola pedonale, come sopra individuata, gli utenti della strada saranno indirizzati in percorsi alternativi opportunamente segnalati.