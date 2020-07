Elezioni Comunali, Salvini: “Falcomatà ha fallito, la Lega darà una guida diversa a Reggio Calabria”

6 Luglio 2020 15:05

Elezioni Comunali, Salvini: “ho visto che Falcomatà è tra gli ultimi posti per gradimento in Italia. Vedremo di dare anche a Reggio Calabria una guida diversa”

“Prendo atto del fatto che il governatore all’ultimo posto della classifica è Zingaretti, quindi un problema c’è”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini, discutendo sulla classifica di gradimento degli amministratori locali pubblicata dal Sole 24 Ore. “Se i sindaci agli ultimi posti – sottolinea Salvini- sono quelli di Palermo, di Roma e di Reggio Calabria, mi sembra che in casa del Pd ci sia qualche problema con la buona amministrazione, sia dei Comuni sia delle Regioni”. “Vedere che al primo, al secondo e al terzo posto dei governatori più amati d’Italia – aggiunge Salvini- ci sono tre uomini e donne della Lega è emozionante e mi inorgoglisce. Ho visto che il sindaco di Reggio Calabria del Pd è agli ultimi posti per gradimento in Italia. Quindi, vedremo di dare anche a Reggio Calabria una guida diversa”, evidenza il leader del Carroccio. Sulle Regionali sono molto ottimista. Non do per persa neanche una partita. La Regione Toscana, ad esempio, che tutti dicono verrà rivinta del Pd. Sento tanta, tanta voglia di cambiamento in Toscana da parte delle imprese, dei cittadini, delle associazioni. Quindi, non do per perso nulla”, conclude.