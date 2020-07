Sabbadini (Istat): ‘Ha allargato disuguaglianze, colpiti donne e giovani’

14 Luglio 2020 17:51

Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Il Covid non ha fatto altro che allargare le disuguaglianze che riguardavano giovani e donne, e in alcuni casi ne ha sovrapposto altre. nuovi segmenti di popolazione sono stati più colpiti, visto che il Covid ha colpito in particolare alcuni settori come i servizi, soprattutto del turismo e della ristorazione, con giovani e donne colpiti in particolare”. Così Linda Laura Sabbadini, direttore centrale Istat, intervenendo al webinar ‘La sostenibilità economica è sociale’, in diretta sui canali Youtube e Facebook di Prioritalia, e organizzato insieme a Manageritalia.

“Più di mezzo milione di occupati in meno in questi tre mesi in cui si è investito comunque tanto in cig ce la dice lunga sull’impatto di questa crisi sul Paese”, ha sottolineato Sabbadini.