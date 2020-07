Rometta Marea, residente multato mentre attende consegna del Pass auto già richiesto: “Comune provveda a sanare la situazione”

19 Luglio 2020 10:25

Rometta Marea, la segnalazione di un residente riguardo uno spiacevole episodio

Un residente di Rometta Marea ha inviato a StrettoWeb una segnalazione per raccontare un episodio spiacevole che l’ha visto coinvolto ieri mattina a Rometta Marea.

£Com’è noto, in seguito ad ordinanza sindacale, da alcuni giorni è obbligatorio possedere il pass auto per parcheggiare il alcune vie del comune di Rometta.La richiesta del pass auto è stata eseguita da molti cittadini (sottoscritto incluso) alcune settimane fa. Tre giorni orsono, all’ufficio preposto del Comune, mi è stato comunicato che sarei stato contattato telefonicamente per la consegna. Questa mattina (18/7/20) la polizia municipale ha elevato una contravvenzione poiché non esponevo il pass. Pur facendo presente alle ausiliari del traffico che la richiesta del pass era avvenuta settimane fa, e pur avendo esposto sul cruscotto (per pura meticolosità personale) un documento dove veniva precisato quanto suddescritto, le stesse hanno proceduto alla scrittura della multa.

Si tratta chiaramene di una situazione paradossale causata dalla mancata comunicazione tra gli uffici del Comune di Rometta e il corpo di Polizia Municipale.

Auspico pertanto che, chi di dovere, provveda con estrema sollecitudine, a sanare tale situazione, rilasciando i pass agli aventi diritto e annullando le multe elevate ingiustamente in questi giorni ai cittadini.

Con osservanza. Edoardo Ferlazzo”.