Tragedia in Calabria: 50enne muore schiacciato dalle ruote del proprio trattore

14 Luglio 2020 13:41

Tragedia in Calabria: un agricoltore 50enne è morto questa mattina in un incidente sul lavoro accaduto nelle campagne di Rombiolo

Tragedia in Calabria dove un uomo di 50 anni è morto questa mattina in un incidente a Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è stato sbalzato dal trattore, con il quale stava lavorando, tra le ruote dello stesso rimanendo schiacciato. Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine.

Foto di repertorio