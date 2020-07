Rom di 25 anni propone atti sessuali ad un bombo di 5 anni, rischia il linciaggio

27 Luglio 2020 21:00

Cortese: “la vittima questa volta è un bambino di soli 5 anni, il carnefice un Rom di 25 anni che tenendolo per mano gli proponeva atti sessuali, fortunatamente è stato sottoposto al TSO e rischia l’arresto”

“La vittima questa volta è un bambino di soli 5 anni, il carnefice un Rom di 25 anni che tenendolo per mano gli proponeva atti sessuali, fortunatamente è stato sottoposto al TSO e rischia l’arresto“. E’ quanto dichiara la criminologa Antonella Cortese. “Tutto ciò sotto gli occhi dei bagnanti –prosegue– che ovviamente, lo hanno quasi linciato, ma è riuscito a scappare, per fortuna non facendo perdere le sue tracce. Tutto ciò è inammissibile, per fortuna il bambino è stato affidato agli assistenti sociali, e nonostante le dichiarazioni del Rom dalle verifiche radiologiche il piccolo risulta avere circa 2 anni. In tutto ciò dobbiamo ringraziare i militari della Gdf Baschi Verdi che nonostante la fuga, sono riusciti a prenderlo, a loro va tutta la mia ammirazione, perché rendono le nostre spiagge e non solo un posto sicuro”, conclude.