Roghudi, encomio dell’amministrazione comunale al parroco Giovanni Zampaglione

26 Luglio 2020 10:49

Roghudi: il parroco grazie ai social è rimasto accanto ai fedeli con la preghiera e le messe quotidiane

La convivenza forzata con la pandemia da coronavirus ha costretto tutta Italia (ma anche moltissime altre nazioni) alla quarantena, a una vita completamente trasformata nelle abitudini, nei riti, nell’organizzazione familiare e lavorativa. Questa vita “sospesa” ha anche bloccato, cambiato radicalmente e stravolto le tradizioni e i riti più consolidati della storia. Tutte le messe sono state sospese, la celebrazione di ogni sacramento pure, come mai era accaduto nella sua storia recente.

Credevamo tutti di essere immuni da fenomeni di questo genere. Anche la Chiesa come altre istituzioni ha dovuto trovare altre forme per stabilire contatti con i fedeli. Don Giovanni Zampaglione parroco delle due comunità di Roghudi e San Lorenzo Marina lo ha fatto grazie a un po’ di creatività e ai tanto vituperati new media, che sono stati invece un’occasione per recuperare contatti con la gente.

Grazie ai social è rimasto accanto ai fedeli con la preghiera e le messe quotidiane.

La sua “presenza” nonché la sua azione quotidiana e appassionata durante il triste e critico periodo del lockdown a causa del Covid-19, ha contribuito notevolmente a promuovere nelle due comunità i valori fondamentali della vita, quali la solidarietà, l’integrazione, l’amicizia e il dialogo, valori che hanno incoraggiato i fedeli e gli ha permesso di sperare in una rinascita.

Non ultimo il significativo gesto di fare dono alle due comunità delle mascherine come misura di prevenzione al Covid-19.

Per questi e altri preziosi segni di vicinanza alla sua gente, il sindaco Pierpaolo Zavettieri e l’amministrazione tutta, ha deliberato il conferimento di un encomio, come segno di ringraziamento per il suo sacerdozio e per essere pastore e guida della comunità di Roghudi.