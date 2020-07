La Rivolta di Reggio 50 anni dopo: omaggio floreale al monumento ai Moti e alla stele di Ciccio Franco [FOTO, VIDEO e INTERVISTA]

14 Luglio 2020 21:16

Rivolta Reggio: oggi al monumento ai Moti e alla stele dedicata a Ciccio Franco sono stati deposti omaggi floreali e ricordate le vittime

Il 14 luglio 1970 i cittadini di Reggio Calabria insorsero contro la decisione del governo dell’epoca di privarla del ruolo di Capoluogo di regione. Nonostante siano passati 50 anni è sempre vivo e attuale lo spirito di quei Moti. Quella di Reggio è stata una rivolta popolare, della gente comune contro le decisioni prese dall'”alto”. Per l’occasione, il coordinamento per il 50° anniversario della Rivolta, cui aderiscono: Alleanza Calabrese, Associazione Sbarre Per Sempre, Casapound, Centro Studi Tradizione Partecipazione, Fiamma Tricolore, Forza Italia, Forza Nuova, Fratelli D’Italia, Fronte Nazionale, Lega, Nfp, Reggio Futura, Stanza 101, Udc, hanno celebrato questo anniversario, al monumento ai Moti e alla stele dedicata al sen. Ciccio Franco, dove sono stati deposti omaggi floreali e sono state ricordate le vittime. All’iniziativa presenti, tra gli altri, Giuseppe Agliano, Demi Arena, Renato Meduri, Natino Aloi, Massimo Ripepi, Annamaria Franco, nipote di Ciccio Franco.