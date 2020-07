Reggio Calabria, Ripepi contro il sindaco di Catanzaro: “la Rivolta fu giusta e coerente con la storia”

13 Luglio 2020 18:51

“La rivolta di Reggio fu una rivolta giusta e coerente con la storia. A tutto c’è un limite. Sono reggino, sono campanilista ma la storia e la verità non si possono travisare. Non è vero come ha affermato il Sindaco Abramo che “il ruolo riconosciuto a Catanzaro è stato un atto naturale, storico e sociale, da parte del governo, al momento dell’istituzione costituzionale del regionalismo”, e non risponde assolutamente al vero che “Catanzaro è sempre stata il Capoluogo della Calabria e la rivolta di Reggio è stata una riprovevole rivolta campanilista” come afferma il collega Consigliere Comunale di Catanzaro Riccio. Reggio Calabria è la prima, la piu’ grande e la più bella, con buona pace di Abramo, del collega Riccio e di tutti i calatanzaresi. Prote, megiste, kalliste, “la Prima, la Più grande, la Più bella”: con queste argomentazioni Greci e Romani stabilivano la capitale di ciascuna provincia, con argomentazioni inoppugnabili”, è quanto scrive in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Massimo Ripepi. “Reggio, nella attuale Calabria -prosegue- è certamente “la Prima” per importanza storica e culturale, oltre che per anzianità, potendo risalire a più di tremila anni di Storia fin dalla sua fondazione da parte di Giocasto, figlio di Eolo; Reggio è certamente “la più grande”, per popolazione e per risorse; Reggio è certamente “la più bella”, posta sullo Stretto, uno dei posti più suggestivi e mozzafiato del mondo, e con capolavori culturali e archeologici senza confronti, e non solo in Calabria. Se vogliamo, invece, porre la polemica sul versante storico, il resto sono solo chiacchiere da eruditi locali, lontani dalle Accademie e provinciali”.