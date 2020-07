Ecco il programma delle iniziative del Coordinamento per il 50° anniversario della Rivolta di Reggio Calabria

7 Luglio 2020 09:34

Il coordinamento per il 50° anniversario della Rivolta di Reggio Calabria, cui aderiscono: Alleanza Calabrese, Associazione Sbarre Per Sempre, Casapound, Centro Studi Tradizione Partecipazione, Fiamma Tricolore, Forza Italia, Forza Nuova, Fratelli D’Italia, Fronte Nazionale, Lega, Nfp, Reggio Futura, Stanza 101, Udc, ha organizzato le seguenti iniziative per celebrare questo importante momento storico e per ricordare e onorare la memoria delle vittime:

11 luglio – ore 18,00 piazza S. Anna: presentazione libro “rivolte” di Alessandro Amorese

12 luglio – ore 18,00 – villaggio Asi area luna ribelle : convegno “1970 – il ruolo delle donne durante la rivolta”

13 luglio – ore 18,00 terrazza hotel Torrione: incontro dibattito: “un popolo in rivolta – reggio 1970” – i moti raccontati attraverso una tesi di laurea

14 luglio – ore 18,30 monumento ai moti : commemorazione ufficiale – ore 19,00 stele sen. Ciccio franco: deposizione omaggio floreale

15 luglio – ore 18 sala conferenze museo del bergamotto: conferenza stampa di presentazione del fumetto dedicato alla rivolta

18 luglio – ore 18,00 via graziella di sbarre: mostra fotografica

31 luglio – ore 18,00 sede fiamma tricolore: tavola rotonda “il sacrificio dei reggini per Reggio capoluogo”