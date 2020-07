Serie B, i parziali dei primi tempi: il Cosenza è avanti, ma per ora sono playout

31 Luglio 2020 22:06

Risultati Serie B, i parziali dei primi tempi: il Cosenza sta vincendo (2-1) contro la Juve Stabia, ma per adesso farebbe i playout

Un’ultima giornata thriller in Serie B, un 38° turno da montagne russe per quanto riguarda playoff, playout e retrocessione in terza serie. Occhi puntati con attenzione alla sfida da dentro o fuori tra Cosenza e Juve Stabia. Al termine del primo tempo, lupi avanti per 2-1 dopo la super partenza con i gol di Sciaudone e Riviere tra 17′ e 23′. Poi le vespe accorciano le distanze con Tonucci al 21′. Al momento, con la classifica attuale, la compagine rossoblu si giocherebbe la permanenza al playout (ma con il vantaggio casalingo) contro il Perugia, che sta perdendo a Venezia. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.