Serie B: Crotone, è una vittoria prezios”A”. Il Cosenza vince e continua a sperare: risultati e classifica

13 Luglio 2020 23:54

Una vittoria prezios”A“. E’ quella del Crotone, che grazie al solito Simy batte il Pordenone nello scontro diretto della 32ª giornata di Serie B, lo allontana e mette una bella ipoteca sulla promozione. Al momento, a quattro giornate dal termine del campionato, il terzo posto dista 6 punti. Il ritorno in massima serie, per i calabresi, non è mai stato così vicino. L’altra squadra della regione, il Cosenza, si trova a combattere per ben altri obiettivi, ma la vittoria contro il Perugia lascia ancora accesa qualche speranza playout: di Bruccini e Baez le marcature rossoblu, non basta il gol di Falcinelli agli avversari. Di seguito i risultati di giornata e la classifica aggiornata.

I RISULTATI DI SERIE B

Lunedì 13 luglio

ore 18.45

COSENZA-PERUGIA 2-1

ore 21

ASCOLI-EMPOLI 1-0

CREMONESE-CHIEVO 1-0

CROTONE-PORDENONE 1-0

ENTELLA-PISA 1-1

FROSINONE-JUVE STABIA 2-2

LIVORNO-SPEZIA 0-1

SALERNITANA-CITTADELLA 4-1

TRAPANI-BENEVENTO 2-0

VENEZIA-PESCARA 1-1

LA CLASSIFICA