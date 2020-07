Cosenza, è una salvezza pazzesca! Batte la Juve Stabia e scavalca il Pescara che perde al 90′!

31 Luglio 2020 23:19

Risultati Serie B – E’ appena terminata la stagione regolare in cadetteria, clamorosa salvezza al fotofinish per il Cosenza

Risultati Serie B – Lo avevamo detto: era un finale thriller. E l’ultima giornata non poteva che essere thriller. Da infarto, al cardiopalma. Il Cosenza? Si salva. E’ una salvezza… thriller, pazzesca, tremenda! Innanzitutto, fa il suo dovere, battendo in casa la Juve Stabia nello scontro diretto (3-1) e condannando le vespe alla Serie C. Fino all’88, i lupi avrebbero dovuto giocarsi i playout contro il Perugia. Poi, in pieno finale, il Chievo segna e condanna il Pescara, che torna a 45 punti e sarà costretto a giocarsi la permanenza contro il Grifone. In alto qualche foto del match. Di seguito tutti i risultati, la classifica finale e i verdetti.

RISULTATI