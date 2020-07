Playoff Serie C, i risultati del secondo turno: passano Ternana e Potenza, a Catania e Catanzaro non basta il pari

5 Luglio 2020 22:49

Si sono da poche concluse le gare del secondo turno dei playoff di Serie C. Anche in questo caso gara secca e niente supplementari, con il vantaggio di due risultati su tre per le squadre in casa e meglio piazzate in classifica. In virtù di ciò, per quanto riguarda il girone C, nessuna impresa. La sfiora però il Catania, che a Terni passa con Biondi a ridosso dell’intervallo e sogna il passaggio del turno fino al 82′, quando pareggia Ferrante e regala il pass ai rossoverdi. 1-1 anche tra Potenza e Catanzaro, ma i giallorossi rispondono al gol di Murano al 21′ in notevole ritardo, al 95′ con Tulli. Non basta. Catania e Catanzaro salutano, Ternana e Potenza vanno avanti. Negli altri gironi, successi per Triestina, Alessandria e Padova.