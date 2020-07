Serie B, 35ª giornata: Crotone, per la A manca pochissimo. Colpaccio Cosenza, ma sorriso a metà

17 Luglio 2020 23:27

I risultati finali della 35ª giornata di Serie B: vittorie per Crotone e Cosenza, ma i lupi sorridono a metà. Il programma completo e la classifica

Si sono da poco concluse le gare della 35ª giornata di Serie B. Altri due sorrisi per le calabresi. Il Crotone è sempre più vicino al ritorno nell’olimpo del calcio. Pari interno contro la Salernitana grazie ad una splendida punizione di Messias. Ma a far ancora più sorridere sono i risultati delle inseguitrici: Spezia e Pordenone, infatti, perdono clamorosamente in casa e i pitagorici possono così andare a +6 dal terzo posto a due giornate dal termine. Nel prossimo turno potrebbe arrivare già la matematica.

L’assist al Crotone arriva indirettamente dall’altra calabrese. A battere il Pordenone è infatti il Cosenza, che parte fortissimo a Trieste grazie alle reti di Riviere e Bittante. Non basta il gol di Candellone che accorcia le distanze, i lupi ottengono la seconda vittoria consecutiva. Il sorriso, però, è a metà. La Juve Stabia, infatti, dopo una pazza rimonta maturata in pochissimi minuti e nel finale, riesce a battere il Chievo a Castellamare e a rimanere a +4 sul terzultimo posto. La salvezza, per i rossoblu, resta molto complessa, ma con lo spirito delle ultime giornate sicuramente la speranza può rimanere viva fino all’ultimo. Di seguito i risultati di giornata e la classifica aggiornata.

RISULTATI

Venerdì 17 luglio

ore 18.45

Pescara-Frosinone 1-1

ore 21

Benevento-Livorno 3-1

Cittadella-Ascoli 1-2

Crotone-Salernitana 1-1

Empoli-Entella 2-4

Juve Stabia-Chievo 3-2

Perugia-Cremonese 0-0

Pisa-Trapani 3-2

Pordenone-Cosenza 1-2

Spezia-Venezia 0-1

