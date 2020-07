Rifiuti a Vibo Valentia, incontro tra De Caprio e i presidenti Ato Limardo e Abramo

6 Luglio 2020 21:10

Su impulso dell’assessore all’ambiente Col. Sergio De Caprio, si è svolta presso gli uffici regionali una riunione per risolvere nell’immediatezza la situazione relativa alla gestione dei rifiuti dell’ATO di Vibo Valentia. Il sindaco del Comune di Catanzaro, Sergio Abramo, e il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, nella veste di presidenti dei rispettivi ATO, hanno convenuto, in un momento come questo, di venirsi incontro in una ottica di solidarietà istituzionale. La decisione è stata quella di procedere temporaneamente per i rifiuti urbani prodotti dall’ATO di Vibo Valentia all’imballo e messa in riserva degli scarti che esitano dall’impianto di trattamento meccanico biologico di Alli, in attesa dell’apertura/chiusura delle discariche in programma.