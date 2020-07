Reggio Calabria sommersa dai rifiuti: caos spazzatura in via Palermo [FOTO]

10 Luglio 2020 09:59

Reggio Calabria sommersa dai rifiuti: spazzatura in mezzo alla strada in via Palermo, le immagini

I cittadini di Reggio Calabria non ne possono più: ormai da mesi i rifiuti stanno invadendo la città creando enormi disagi e un odore nauseabondo in moltissime zone del centro e della periferia. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, in via Palermo la spazzatura ostruisce in parte la strada.