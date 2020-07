1 Luglio 2020 09:26

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: situazione insostenibile in città, strada bloccata dalla spazzatura in via Mortara Ravagnese

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: ormai da numerose settimane la città vive con l’incubo spazzatura dal centro alla periferia. La situazione in città è insostenibile: tra rifiuti incendiati (vedi la notte di fuoco a Ciccarello) e strade bloccate, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo di via Mortara Ravagnese.