Rifiuti a Reggio Calabria, il Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”: “pessimo esempio di gestione della cosa pubblica da parte dell’amministrazione Falcomatà”

25 Luglio 2020 14:08

Rifiuti a Reggio Calabria, il Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”: “questi giovani e improvvisati amministratori mai sazi, continuano a fornire pessimi esempi di gestione della cosa pubblica”

“Arrivano come fulmini nel ciel “sereno” dell’amministrazione Falcomatà gli effetti dell’annullamento da parte del Tar delle Ordinanze contingibili ed urgenti con cui il Comune ha obbligato fino ad ora la società AVR a garantire il servizio raccolta rifiuti e l’igiene pubblica a condizioni contrattuali invariate, il tutto nelle more del passaggio delle attività alla Castore come previsto dalle procedure di internazionalizzazione“. E’ quanto scrivono in una nota Francesco D’Amato del Circolo Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”. “Con l’accoglimento del ricorso di Avr, la città dunque viene fatta piombare a due mesi dalle elezioni in una situazione di totale incertezza sia sul versante lavorativo, con centinaia di operatori AVR che non hanno risposte e chiarezza sul loro futuro lavorativo, sia sul versante della gestione del servizio di igiene che rischia nuovamente inefficienze e creazione di accumuli di rifiuti in strade e ingressi di abitazioni. Non sono ancora terminate infatti le emergenze dell’ultimo mese quando in tutte le zone urbane ed extraurbane sono iniziati roghi, proteste della cittadinanza, abitazioni assediate da cumuli di spazzatura che seppelliscono i mastelli e strade-discarica. Questi giovani e improvvisati amministratori mai sazi, continuano a fornire pessimi esempi di gestione della cosa pubblica: oltre 17 milioni ancora da versare ad Avr, i 45 milioni di tassa sui rifiuti che il Comune non paga da anni alla Regione, i dipendenti in arretrato con le spettanze e che operano con parco mezzi deteriorato e limitato. Se i lavoratori AVR sono in queste condizioni a risentirne è il servizio e quindi i cittadini tutti, soprattutto chi le tasse le paga profumatamente. Adesso queste criticità che si sono già viste probabilmente le si vedranno sempre più quotidianamente con inefficienze continue e scioperi effettivi o paventati del personale. Stendiamo dunque un velo pietoso su ben 6 anni di Amministrazione Falcomatà ormai in dirittura d’arrivo. Una mortificazione mai vista prima d’ora per la città, a cui si potrà porre fine soltanto con lo sfratto “elettorale” a Falcomatà che i reggini attueranno dentro le urne il 20- 21 settembre. Solo così si potrà concludere questa disavventura politica dei giovani inadeguati inquilini di Palazzo San Giorgio e della peggiore Amministrazione comunale della storia di Reggio”, conclude la nota.