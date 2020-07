Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, una cittadina indignata: “con questo disagio come si pretende il pagamento della tassa sulla spazzatura”

1 Luglio 2020 11:23

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, una cittadina: “non mi sembra corretto che con tutto questo disagio che il Comune pretenda il pagamento del tributo e che non provveda, quanto meno, a mettere dei cassonetti onde poter smaltire i rifiuti”

Non si placa l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: ormai da numerose settimane la città vive con l’incubo spazzatura dal centro alla periferia. Una cittadina scrive: “gli operatori hanno provveduto alla raccolta rifiuti in Via Mortara Ravagnese anche se, in realtà, non esiste la differenziata perché viene raccolto tutto insieme. Dati i molti giorni che l’organico non viene raccolto – sottolinea il cittadino- le buste si aprono, il contenuto si disperde e i cittadini sono costretti a provvedere da sé alla pulizia. Non mi sembra corretto che con tutto questo disagio che il Comune pretenda il pagamento del tributo e che non provveda, quanto meno, a mettere dei cassonetti onde poter smaltire i rifiuti”, conclude.

Lettera firmata