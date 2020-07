Rifiuti in Calabria, l’assessore De Caprio: “non siamo fieri di portare la spazzatura fuori regione, puntiamo su differenziata e compostaggio”

29 Luglio 2020 21:49

Calabria, De Caprio: “stiamo cercando di portare fuori regione un certo quantitativo di rifiuti e di questo non siamo fieri e chiediamo scusa alle altre regioni che collaborano”

“Stiamo lavorando fianco a fianco con i sindaci, con i cittadini, con la collaborazione, nel senso di responsabilità, dei calabresi che sono un grande popolo e stiamo cercando di chiudere le discariche aperte, riempiendole con i rifiuti per chiuderle definitivamente dove è possibile farlo”. E’ quanto ha affermato l’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio a margine dell’evento sulla programmazione dei fondi Comunitari 21/27 che si è tenuto a Catanzaro nella sede della Cittadella Regionale. “Stiamo cercando di portare fuori regione – prosegue De Caprio – un certo quantitativo di rifiuti e di questo non siamo fieri e chiediamo scusa alle altre regioni che collaborano, ma sapremo restituire quello che ora loro danno a noi, quando ne avranno bisogno con la generosità del popolo calabrese”. L’assessore ha anche parlato dell’idea futura di gestione dei rifiuti: “Stiamo facendo una programmazione di nuove tecnologie integrando il piano di gestione rifiuti che e’ un piano importante e fa onore alla Calabria, con le tecnologie che ci consentiranno di arrivare a discarica zero, puntando al massimo sulla raccolta differenziata e il compostaggio di comunità. Due strategie importanti per cui chiederemo la collaborazione dei compostatori italiani utili a creare un prodotto di qualità che non sia un costo, ma una ricchezza per chi lo produce e per chi lo utilizza”.