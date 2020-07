Emergenza rifiuti in Calabria, Bevacqua (Pd): “servono atti concreti”

6 Luglio 2020 18:32

Emergenza rifiuti in Calabria, Bevacqua chiede atti concreti e convoca con il PD i sindaci

“Abbiamo dato il tempo necessario alla governatice Jole Santelli ed all’assessore Sergio De Caprio di studiare la situazione dei rifiuti ma ormai non è più tempo di annunci, occorrono atti concreti. La situazione, come purtroppo ho preannunciato in Consiglio regionale, è drammatica. Si intervenga subito”. Mimmo Bevacqua, capogruppo Pd, interviene sulla querelle rifiuti ed attacca la giunta regionale. “L’assessore De Caprio continua a tergiversare mentre i rifiuti imperversano ormai in tutte le città calabresi. Non è più tollerabile alcuna attesa né ulteriori rinvii, i cittadini non possono attendere”, afferma Bevacqua. “Chiederò nella conferenza dei capigruppo convocata di mettere al primo punto la nostra richiesta di Consiglio straordinario sul tema, che è già protocollata da più giorni. Il gruppo Pd chiederà di invitare anche il presidente Anci regionale e nei prossimi giorni ci faremo promotori di una assemblea con i sindaci. È giunto il momento di intervenire in maniera veemente e con idee chiare sui rifiuti”, conclude.