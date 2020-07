20 Luglio 2020 09:54

Nell’ambito della Biennale Internazionale Barocco Salentino è stato conferito all’Avv. Nino Aloi il premio “Il Pensatore di Auguste Rodin” per il suo impegno sociale nel campo dei diritti umani e della solidarietà

Prestigioso riconoscimento internazionale all’Avv. Reggino Nino Aloi. Nell’ambito della Biennale Internazionale Barocco Salentino gli è stato conferito il premio “Il Pensatore di Auguste Rodin” per il suo impegno sociale nel campo dei diritti umani e della solidarietà. Sono stati sottolineati: la collaborazione con gli organismi umanitari attivi in Siria in aiuto dei bambini vittime di una lunghissima guerra quasi dimenticata ; la quotidiana dedizione verso i bisogni dei deboli ; l’impegno per la diffusione dei valori etici di fondo all’insegna del motto “Dare senza ricevere” per un solidarismo di sostanza e non di facciata . Durante la serata è stata rimarcata la necessità di colmare i forti divari sociali e culturali presenti in Italia attraverso una sensibilizzazione verso i temi solidaristici non strumentalizzata da interessi politici ed economici ma veicolata attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. Nella stessa occasione il Direttore dell’Accademia Italia in Arte nel Mondo Dr. Roberto Chiavarini ha premiato il Prof. Giulio Tarro Virologo di fama internazionale già candidato al Premio Nobel per l’eccellenza nella ricerca medica.