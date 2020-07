Regione Calabria: riunione con i Consorzi di Bonifica e l’Azienda Calabriaverde

1 Luglio 2020 20:26

Regione Calabria: all’incontro, stimolato fortemente dal consigliere De Caprio, si è discusso in particolar modo di manutenzione delle infrastrutture stradali provinciali e sulla pianificazione delle attività

Si è tenuto stamane presso la sala Oro della Cittadella regionale un tavolo tecnico istituzionale convocato e presenziato dall’Assessore alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare, Politiche sociali e per la famiglia Gianluca Gallo, dall’Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e sviluppo territoriale, Pari opportunità, Domenica Catalfamo, dai consiglieri regionali Pietro Molinaro e Antonio De Caprio, al quale hanno preso parte i Consorzi di Bonifica della regione Calabria e l’Azienda Calabriaverde. All’incontro, stimolato fortemente dal consigliere De Caprio, si è discusso in particolar modo di manutenzione delle infrastrutture stradali provinciali e sulla pianificazione delle attività da porre in essere per dotare il territorio delle attrezzature e manodopera necessarie all’assolvimento delle proprie funzioni, soprattutto nel periodo estivo dove gli incendi potrebbero arrecare notevoli danni e rilevante rischio per la pubblica incolumità.

“Il coordinamento degli Enti pubblici di prossimità ai territori, chiamati a rispondere alle richieste dirette dei cittadini e nella maggior parte dei casi isolati e privi di strumenti, in stretta sinergia con la regione – aggiunge De Caprio – è indispensabile, soprattutto in un momento di crisi come questo, dove è necessario rinsaldare i rapporti con gli Enti, mostrare loro vicinanza, pianificare le attività da porre in essere, soprattutto nel settore della manutenzione delle infrastrutture stradali provinciali”. “Solo se si intraprende oggi un percorso di aiuto – conclude De Caprio – si può auspicare di strutturare nel prossimo futuro un programma consistente che possa dare risposte più concrete sul territorio”.