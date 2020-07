Consiglio Regionale della Calabria al via con 5 ore di ritardo. Tallini annuncia: “tutti i gruppi consiliari hanno espresso l’intenzione di respingere le dimissioni di Callipo”

14 Luglio 2020 18:30

Consiglio Regionale della Calabria al via con 5 ore di ritardo. Minasi presenta un ordine del giorno sui migranti, il Pd non ci sta. Tallini annuncia: “tutti i gruppi consiliari hanno espresso l’intenzione di respingere le dimissioni di Callipo”

Con circa 5 ore di ritardo, è iniziato il Consiglio regionale della Calabria. Letti i verbali della seduta precedente, ecco i problemi. Tilde Minasi chiede l’inserimento di un ordine del giorno sui migranti: opposizione del Centro/Sinistra che dichiara con gli interventi di Bevacqua e Di Natale di non conoscerne il contenuto. La maggioranza prova a inserire un altro ordine del giorno per consentire l’emanazione di bandi nel mese di agosto, ma l’opposizione si impunta. Nicola Paris che chiede un minuto di raccoglimento dell’aula per le vittime dei Moti di Reggio nel giorno del 50° anniversario.

L’intervento del presidente del Consiglio Domenico Tallini in merito alle dimissioni del consigliere regionale Callipo

D i seguito il testo integrale del Presidente Tallini in merito alle dimissioni di Pippo Callipo:

“Colleghi Consiglieri,

nell’annunciare che tutti i gruppi consiliari hanno espresso l’intenzione di respingere le dimissioni dell’on. Filippo Callipo, voglio subito precisare che questo atto politico non è – mai come in questo caso – una prassi d’ufficio o un vuoto riconoscimento. Ritengo invece che si tratti di un serio e forte richiamo di tutto il Consiglio regionale al senso di responsabilità e alla sensibilità politica del Cavaliere Callipo, nella speranza che possa contribuire ad una sua riflessione profonda sulle motivazioni delle dimissioni. Non è mai accaduto nella storia del regionalismo calabrese che il capo riconosciuto delle opposizioni abbandoni dopo solo quattro mesi la postazione politica e istituzionale a cui lo hanno delegato migliaia di elettori. Il mio, ovviamente, non è un rimprovero al Cavaliere Callipo che stimo enormemente come uomo e come imprenditore di successo. Non ho condiviso il taglio da lui dato alle dimissioni perché credo che le motivazioni vere e più profonde della sua delusione e della sua amarezza siano da ricercare negli ingiusti e ingenerosi attacchi alla sua persona da quello che io chiamo il “club dell’antipolitica”, gli “antagonisti da salotto” che passano il loro tempo a tessere trame contro i loro avversari. Non mi piace entrare in un dibattito che appartiene tutto al centrosinistra e in particolare al Partito Democratico, ma trovo molto sensate le riflessioni che ha fatto uno dei principali sostenitori della candidatura del Cavaliere Callipo alla presidenza della Regione, l’imprenditore De Masi.