Reggio Calabria, usano varco abusivo e attraversano i binari per andare in spiaggia: 5 persone sanzionate dalla Polfer, “usate solo i sottopassaggi, due anni fa sono morti due bambini a Brancaleone”

29 Luglio 2020 12:11

Reggio Calabria, controlli della Polfer sulla tratta Brancaleone – Bovalino

Nell’ambito dei controlli volti ad evitare l’indebito attraversamento dei binari da parte delle persone, il Compartimento Polfer per la Calabria, unitamente al Posto Polfer di Locri, ha predisposto, durante lo scorso fine settimana, una serie di controlli sulla tratta Brancaleone – Bovalino, teatro negli scorsi anni di incidenti ferroviari mortali dovuti al suddetto fenomeno.

Durante tali servizi sono stati sanzionati ben 5 utenti, i quali preferivano utilizzare un varco abusivo per accedere in spiaggia e non il previsto e prescritto sottopassaggio. La Polizia Ferroviaria coglie l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza circa l’importanza dell’uso dei sottopassaggi e del rispetto delle regole per garantire la tutela della propria e dell’altrui incolumità.