Reggio Calabria, una tartaruga Caretta caretta avvistata a Bagnara Calabra: l’avviso alla popolazione per proteggere una specie in via d’estinzione

17 Luglio 2020 16:15

L’esemplare di tartaruga Caretta caretta era intento a depositare le sue uova nella spiaggia di Bagnara Calabra. Purtroppo l’animale, sentendo la minaccia verso i nascituri, è tornata in acqua alla ricerca di altri luoghi

“Ieri, 16 luglio 2020, intorno alle ore 19:30, presso l’arenile più sud di Bagnara Calabra (dopo il campo sportivo), si presenta una meravigliosa tartaruga, della specie Caretta caretta, specie considerata in via d’estinzione, protetta da normative internazionali che prevedono misure di protezione e di conservazione della specie che ne vieta l’uccisione, il commercio e il disturbo durante i periodi riproduttivi di migrazione e svernamento. L’atteggiamento era chiaramente quello della deposizione delle uova. Purtroppo l’animale, sentendo la minaccia verso i nascituri, è tornata in acqua alla ricerca di altra spiaggia”. E’ quanto si legge in un comunicato di ERA Associazione Ambiente e Territorio, molto sensibile a questa tematica e sempre pronta a difendere le specie animali che popolano i nostri territori. L’associazione ci tiene a dare delle indicazioni in caso di nuovo avvistamento o di evidenti segni di passaggio di altri esemplari di tartarughe Caretta caretta: “si raccomanda ai curiosi di non avvicinarsi per non disturbarla, di non compromettere le tracce del suo passaggio in alcun modo, di avvisare immediatamente la Guardia Costiera, oppure il centro recupero tartarughe di Brancaleone, oppure noi dell’associazione ERA (3466638777). Nel frattempo ci siamo attivati nel controllo delle spiagge adiacenti. Potrebbe depositare le sue uova a breve”.