Reggio Calabria: “La Strada” con Saverio Pazzano sindaco aderisce all’appello di Comunità Competente

23 Luglio 2020 21:31

“La Strada”: “aderiamo con piacere ed entusiasmo all’appello rivolto ai candidati a sindaco del Comune di Reggio Calabria da Rubens Curia, in rappresentanza di Comunità Competente”

“Aderiamo con piacere ed entusiasmo all’appello rivolto ai candidati a sindaco del Comune di Reggio Calabria da Rubens Curia, in rappresentanza di Comunità Competente. Quando, come in questo caso, realtà civiche ed associative dotate di forte consapevolezza dimostrano attenzione nei confronti della cosa pubblica e dei problemi delle persone più vulnerabili e svolgono funzione di stimolo e pressione politica, è l’intera comunità cittadina a beneficiarne. Solo da un attento ascolto di questi stimoli e di queste istanze potrà derivare un’opportunità di cambiamento per la nostra città”, è quanto scrive in una nota il gruppo “La Strada”. “D’altra parte –prosegue la nota– come abbiamo già avuto modo di sottolineare, l’appello del dott. Curia si richiama a valori e sensibilità profondamente presenti nella visione politica e nel programma elettorale del movimento civico La Strada. Innanzitutto, la Costituzione, atto fondativo della nostra comunità locale e nazionale, garante dei diritti e della vita democratica, guida insostituibile nell’opera di costruzione di una società più equa e più giusta. Costituzione che, in relazione a diversi articoli tra i quali certamente figura il n. 32, deve ancora in larga parte trovare attuazione. La sanità è davvero, allo stato attuale, un capitolo dolente della nostra realtà comunale e metropolitana, con carenze strutturali, disservizi, assenza di programmazione e di visione tali da costringere ad un radicale ripensamento, che coinvolga le istituzioni a diversi livelli. In questo quadro, il ruolo della persona che sarà deputata ad amministrare la Città Metropolitana di Reggio Calabria è cruciale, per ricostruire appunto quel controllo che la comunità locale ha il diritto ed il dovere di esercitare nei confronti dell’Azienda Sanitaria di riferimento.