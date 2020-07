Reggio Calabria: strada allagata e residenti senz’acqua, vistosa perdita in via Margherita Hack (Salita Zerbi) [FOTO]

14 Luglio 2020 09:19

Reggio Calabria: disagi per la perdita d’acqua dalla conduttura in via Margherita Hack (già via Salita Zerbi)

In una città invasa dai rifiuti e dalle voragini, ormai forse non sorprende neanche più ritrovarsi le strade allagate da perdite d’acqua con conseguenti rubinetti asciutti, in piena estate.

Ultimo caso tra tanti: i residenti del quartiere Tremulini riportano una vistosa perdita dalla conduttura in via Margherita Hack (già via Salita Zerbi): il disagio perdura da oltre 2 settimane nonostante innumerevoli segnalazioni a chi di dovere.

Oltre al danno, la beffa: in molti lamentano mancanza d’acqua nelle case.