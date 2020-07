Reggio Calabria: progetto “Spiagge Sicure 2020”, siglati due Procolli d’Intesa tra la Prefettura ed i comuni di Gioia Tauro e Villa S.G.

8 Luglio 2020 19:00

Sottoscritti, tra il Prefetto di Reggio Calabria ed i rappresentanti dei Comuni di Villa San Giovanni e di Brancaleone due Protocolli di Intesa, in adesione al progetto “Spiagge Sicure 2020”

Nel corso della mattinata odierna, presso questo Palazzo del Governo, sono stati sottoscritti, tra il Prefetto di Reggio Calabria, dott. Massimo Mariani, ed i rappresentanti dei Comuni di Villa San Giovanni, dott.ssa Maria Grazia Richichi, Sindaco f.f., e di Brancaleone, dott.ssa Isabella Giusto, Commissario Prefettizio, due Protocolli di intesa, in adesione al progetto “Spiagge Sicure 2020”. L’iniziativa in parola, finanziata nell’ambito del Fondo per la sicurezza urbana, è destinata a 150 Comuni litoranei, individuati dal Ministero dell’Interno secondo specifici criteri, puntualmente descritti nella Circolare ministeriale. Le risorse economiche di cui trattasi, pari a 32 mila euro per ciascuna Amministrazione comunale, saranno impiegate per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, per il periodo luglio – settembre 2020. Gli Enti Locali beneficiari del finanziamento destineranno il richiamato contributo all’implementazione delle risorse umane e strumentali in dotazione alle rispettive Polizie Locali. Alla luce, inoltre, dell’emergenza epidemiologica in atto, l’attività di prevenzione, così finanziata, dovrà riguardare anche la verifica del rispetto delle misure igienico-sanitarie attualmente vigenti.