2 Luglio 2020 07:26

Reggio Calabria: senza fine i disagi causati dalla mancata raccolta di rifiuti, spazzatura in strada in via Esperia

Proseguono a Reggio Calabria i disagi causati dalla mancata raccolta di rifiuti.

In via Esperia, zona Santa Caterina, numerose buste di spazzatura, accumulatesi da giorni sui marciapiedi, sono state spostate in strada, impedendo il traffico veicolare.

Gli automobilisti che arrivano dall’autostrada, infatti, sono costretti a deviare sulle vie parallele.