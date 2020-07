Reggio Calabria, “soluzione per Hospice certifica buona politica di Cannizzaro e Santelli”

22 Luglio 2020 15:19

Reggio Calabria, la nota dell’associazione Reggio Attiva sull’Hospice

“REggio ATTIVA ringrazia l’onorevole Cannizzaro e la presidente Santelli per essere riusciti a sanare, velocemente ed in modo definitivo, la drammatica situazione in cui versava l’Hospice. La struttura Hospice, una delle eccellenze reggine e calabresi, da sempre, versa in brutte acque dal punto di vista economico e finanziario. Più volte il presidente, il dott. Trapani Lombardo ha dovuto, suo malgrado, comunicare l’impossibilità di continuare a causa della mancanza di fondi e contributi. L’Hospice negli anni è stato meta di tutti i politici di destra e si sinistra ma, alla fine, si è trattato di semplici passerelle prive di risultati”. Lo afferma in una nota l’associazione Reggio Attiva.

“Solo ora grazie all’intervento dell’on. Cannizzaro, si è trovata la soluzione certa e continuativa affinché, questa “meraviglia” in cui lavorano persone splendide, non corra più il rischio di chiudere. Finalmente tutte le donne e gli uomini, a partire dal presidente, che prestano il loro servizio all’Hospice, possono dedicarsi alla loro missione senza avere più l’assillo della chiusura. Gente che, pur non percependo lo stipendio per mesi, ha continuato a sostenere e ad accompagnare i nostri cari con tanto amore e dedizione. A noi di REggio ATTIVA, e non solo, salta agli occhi come mai, un problema così grave ed importante per la città, non sia stato risolto dalla precedente amministrazione regionale pur essendo dello stesso colore di quella comunale, in ben cinque anni di governo”.

“In un paio di mesi, l’on. Cannizzaro, che ha incontrato il dott. Trapani a maggio, è riuscito a risolvere il problema grazie all’intervento ed all’impegno fondamentale della presidente Santelli. Tutto questo in barba a chi, in malafede, continua ad asserire che, per la Santelli, la città di Reggio non esiste. Noi riteniamo che sia bene giudicare i fatti e non le chiacchiere ed i fatti dicono che quello che non ha portato a termine la sinistra in cinque lunghi anni, lo ha risolto il centro destra in pochi mesi. Questo con buona pace dei diffamatori e criticoni di professione”.